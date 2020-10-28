В Гатчине федерального судью нашли мертвым с огнестрельным ранением

Автор: Гузель Галимова
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Следком Ленобласти устанавливает обстоятельства и причины гибели судьи Гатчинского городского суда Юрия Караваева.

Тело судьи с огнестрельным ранением обнаружили в квартире дома на улице Изотова в Гатчине. Рядом лежало ружье, пишет 47news. Сообщается, что у судьи были серьезные проблемы со здоровьем.

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28.10.2020 123

Юрий Караваев работал в должности судьи 17 лет. В Гатчинском городском суде он начал трудиться с 2008 года. Имеет шестой квалификационный класс.

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