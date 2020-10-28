Начальник Выборгской таможни и новые зараженные: главное в Ленобласти за 28 октября

В Ленинградской области появилась информация о новых зараженных коронавирусом, назван новый начальник Выборгской таможни. Обнаружена свалка с химикатами, стало известно о штрафах за некачественную молочную продукцию.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 130 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 октября. Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Волховском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Штрафы за «молочку»

Роспотребнадзор нашел в общепитах, магазинах и на предприятиях Ленобласти некачественную «молочку». Всю продукцию уничтожили.

За третий квартал сотрудники ведомства проверили 36 объектов и вынесли 94 постановления о нарушениях на сумму 816,2 тыс. рублей. Из-за нарушения условий хранения было забраковано шесть партий молочной продукции в объеме 263 кг.

Свалка с химикатами

Целый склад бесхозных емкостей с химикатами обнаружили специалисты «Ленавтодора» на обочине дороги “Молодежное — Верхне-Черкасово” в Выборгском районе. Контейнеры лежат в непосредственной близости от поселка Сопки и реки Гладышевки, которая впадает в Финский залив.

Специалисты насчитали не менее 400 полных и пустых емкостей. Возможно, для утилизации такого вида отходов придется привлечь специальную организацию. Дорожники организовали на месте круглосуточное дежурство и уже обратились в полицию, региональный Госэконадзор и МЧС.

Повышение цен на мясо индейки

Килограмм мяса индейки в магазинах Ленобласти перевалил планку в 350 рублей. За девять месяцев 2020 года мясо индейки подорожало на 6,8%. Если в начале года в магазинах региона килограмм этой птицы стоил в среднем 334 рубля 54 копейки, то в конце сентября — 357 рублей 57 копеек.

Новый начальник таможни

Выборгскую таможню возглавил подполковник таможенной службы Евгений Медведев. За 16 лет службы в таможенных органах он прошел путь от старшего инспектора до заместителя начальника Выборгской таможни – начальник службы федеральных таможенных доходов. За успехи на службе награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы» и иными ведомственными наградами.