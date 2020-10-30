Нацпроект: ежедневная экономия компании из Ленобласти составила 200 тысяч рублей

Подведены итоги основного этапа реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятии по изготовлению упаковки из гофрокартона «Готэк Северо-Запад».

Как уже ранее писал ivbg.ru, одно из крупнейших промышленных предприятий Ленобласти выбрало для оптимизации пилотный проект по производству коробки из гофрокартона, так называемого «американского ящика», его доля в выручке предприятия составляет 45%. Этот продукт производят две перерабатывающих линии.

С помощью эксперта Федерального центра компетенций скорость линий подняли до исторического максимума без потери качества – 415000 кв.м продукции. Ранее минута простоя стоила предприятию более 5000 рублей упущенной выгоды. Соответственно, снижение этого времени на 13 минут экономит в день до 200 тысяч рублей.

Также специалисты помогли заводу избавиться от лишних запасов. Высвобождено около 1 млн кв. м. сырья, «полуфабрикатной» и готовой продукции на 20 млн рублей.

«В этом году в нацпроекте участвуют 17 компаний и у предприятий уже появилось доверие к эффективности этой работы, они все видят и понимают — как реально можно сэкономить деньги и увеличить производительность труда», —прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились шесть предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф