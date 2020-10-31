Грузовик и фура столкнулись на КАД, один человек погиб

Сегодня утром, 31 октября, на участке внутренней стороны КАД перед Кудрово произошла авария. Об этом сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте».

Участниками аварии стали по меньшей мере два автомобиля — грузовик и фура, двигавшиеся в попутном направлении. Судя по опубликованному видео, кабина первого автомобиля оказалась всмятку.

Рядом с грузовиком лежало тело мужчины — вероятно, оно принадлежит водителю этого автомобиля.

«По всей видимости уснул», — предположил очевидец.

Ранее предпринимательница получила условный срок за пьяную аварию с тремя погибшими в Тосненском районе. В крови у женщины нашли этиловый спирт концентрацией 1,1 промилле. Она объяснила это тем, что за восемь часов до аварии выпила пару бокалов вина и думала, что спустя время отрезвела.