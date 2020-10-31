В Отрадном пенсионер приобрел у мошенников датчики газа

Вчера днем, 30 октября, в полицию обратился 80-летний житель Отрадного Кировского района. Он сообщил, что стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, днем ранее к нему домой пришли двое молодых людей. Визитеры убедили пенсионера установить два счетчика газа, за которые мужчина вскоре согласился заплатить 40 тысяч рублей.

Реальная стоимость приборов составляет около 300 рублей за каждый. Мужчина запомнил, что один из визитеров представился Даниилом, передает 47news.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее лжегазовщики украли 235 тысяч рублей у пенсионерки из Сланцев. Они представились сотрудниками газовой службы и сообщили, что им якобы необходимо проверить газовое оборудование и помещения на предмет утечек.