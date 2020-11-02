Школьники из Ленобласти могут попробовать себя в будущих профессиях

В Ленинградской области в проекте «Билет в будущее» уже участвуют 2000 школьников. Участники попробуют свои силы в 19 компетенциях. Это поможет им осознанно подойти к выбору будущей профессии.

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В регионе действуют 13 площадок проекта на базе образовательных учреждений. К таким относится всеволожский «Кванториум», в котором можно попробовать себя в «Инженерном дизайне CAD», «Мобильной Робототехники» и «Изготовлении прототипов». А в Центре развития творчества в Сосновом Бору можно ознакомиться с «Электромонтажом», «Видеопроизводством» и «Ремесленной керамикой».

Наиболее востребованные тематики у ребят: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мехатроника, ремесленная керамика, видеопроизводство, электромонтаж, поварское дело и хлебопечение. Поучаствовать в проекте можно через платформу.