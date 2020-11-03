Среда в Ленобласти будет дождливой

В среду, 4 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов небольшие, на севере местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, вечером в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., днем столбики термометров покажут +5…+10 гр. Атмосферное давление днем будет меняться мало.

Ранее мы рассказывали, что Вильфанд пообещал продолжение «золотой осени» в Ленобласти и Петербурге.