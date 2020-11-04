Экс-глава Роспотребнадзора назвал места, где высоки шансы заразиться COVID-19 незаметно

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил места, где можно незаметно и с высокой вероятностью заразиться COVID-19.

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По мнению эксперта, высоки шансы заразиться COVID-19 в метро в час пик. Также, если есть возможность, нужно воздержаться от поездок на лифте. Пеший поход по лестнице значительно снижает вероятность заболевания.

Также Геннадий Онищенко считает опасными коммунальные квартиры. Высокий риск заражения присутствует на эскалаторах и в вагонах поездов, не оснащенных автоматической системой проветривания.