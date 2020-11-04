День народного единства в Ленобласти проходит и в онлайн-формате 

День народного единства в Ленинградской области проходит не только в классическом формате, но и в режиме онлайн.
Вам будет интересно
XX фестиваль национальных культур «Славянское кольцо» пройдет в День народного единства в Волосово Кроме зажигательных выступлений различных коллективов со всех уголков...
03.11.2020 99
Специалисты Вепсского центра фольклора «Пять самых неизвестных народов России» в соцсети «ВКонтакте» рассказывают о вепсах в стихах.
А драматический театр «На Литейном» приготовил ко Дню народного единства видеоролик «Поэзией едины». Ознакомиться с ним можно в официальном паблике театра в соцсети «ВКонтакте».
К празднованию онлайн присоединился и областной Ресурсный добровольческий центр. Специалисты запустили виртуальный проект «Инстаграм-маска «Мы вместе». Присоединиться к проекту может любой желающий через аккаунт в Instagram.