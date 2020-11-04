День народного единства в Ленобласти проходит и в онлайн-формате 

Автор: Сергей Агутин
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День народного единства в Ленинградской области проходит не только в классическом формате, но и в режиме онлайн.

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03.11.2020 99

Специалисты Вепсского центра фольклора «Пять самых неизвестных народов России» в соцсети «ВКонтакте» рассказывают о вепсах в стихах.

День народного единства

А драматический театр «На Литейном» приготовил ко Дню народного единства видеоролик «Поэзией едины». Ознакомиться с ним можно в официальном паблике театра в соцсети «ВКонтакте».

День народного единства

К празднованию онлайн присоединился и областной Ресурсный добровольческий центр. Специалисты запустили виртуальный проект «Инстаграм-маска «Мы вместе». Присоединиться к проекту может любой желающий через аккаунт в Instagram.

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