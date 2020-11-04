Задержан контрактник, подозреваемый в изнасиловании с пакетом в Луге-3

Как сообщал ivbg.ru, 1 ноября в полицию Лужского района обратилась 26-летняя жительница военного городка Луга-3 с заявлением об изнасиловании.
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01.11.2020 411
Применив физическую силу, неизвестный надел ей на голову пакет и изнасиловал. Подозреваемый задержан 3 ноября – им оказался 20-летний военнослужащий по контракту, уроженец Чувашии.
Молодой человек проходит службу на территории воинской части № 29760 Западного военного округа в Луге. А проживает в военном городке в микрорайоне Луга-3, где и произошло изнасилование.