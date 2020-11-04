Видео: Александром Дрозденко обсудил с ленинградцами благоустройство, водоснабжение, освещение

В минувший понедельник, 2 ноября, губернатор Ленобласти обсудил актуальные проблемы и вопросы с жителями региона

Вам будет интересно Прямая линия с Александром Дрозденко: благоустройство, дороги, наливайки Губернатор Ленобласти 19 сентября ответил на вопросы жителей и обсудил с ними актуальные проблемы. Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему... 21.10.2020 126

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Как уже писал ранее ivbg.ru, Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.