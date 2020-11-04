Мошенники украли 20 тысяч у ветерана космодрома «Байконур» в Сертолово

В полицию Всеволожского района 3 ноября около 11:30 обратился 88-летний житель Сертолово – ветеран вооруженных сил, 24 года прослуживший на космодроме Байконур в Казахстане.

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Около 10:30 к нему в квартиру дома, расположенного по улице Молодцова, зашли двое мужчин и предложили оформить документы. Когда они ушли, пенсионер обнаружил пропажу 20 тысяч рублей – деньги лежали в папке на полке.

Пострадавший отметил, что воры – молодые люди славянской внешности. Возбуждено уголовное дело.