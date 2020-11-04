В Лебяжьем высадили деревья в честь Дня народного единства

В День народного единства в поселке Лебяжье Ломоносовского района были высажены саженцы хвойных и лиственных деревьев.

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В акции приняли участие местные жители и глава администрации Сергей Ушаков. Саженцы подарены поселку питомником «Алексеевская Дубрава» в честь праздника и высажены во дворе дома № 75 на Приморской улице.

Деревья выполнят функцию экологического экрана – защитят общественное пространство от пролегающей через центр Лебяжьего федеральной трассы и следующих по ней автомобилей.