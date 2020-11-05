Гравийную дорогу к Сологубовке заасфальтируют за 288 млн рублей

Участок дороги Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга в Кировском районе будет заменён на асфальтобетонный примерно за год.

Контракт на капремонт почти трех километров региональной трассы около посёлка Сологубовка заключил «Ленавтодор». Новое покрытие решит вопрос с пылеобразованием после проезда большегрузов.

Около деревни Поддубье в Лужском районе, дорожники не только проведут капремонт гравийного покрытия, но и поставят водопропускную трубу в основание трассы, что решит проблему подтоплении дороги.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».