Депутаты Ленобласти совершенствуют закон об образовании

Проект изменений в закон «Об образовании в Ленобласти» рассмотрели региональные парламентарии на очередном заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

Председатель областного комитета образования Сергей Тарасов пояснил, что изменения в областной закон вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, нововведения затронули две основные позиции. Первая касается того, что органы исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющие государственное управление в сфере образования, будут согласовывать назначения должностных лиц местных администраций, в частности, заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций.

«Речь идет об укреплении вертикали государственного управления в сфере образования в части согласования кандидатуры заведующего районным отделом комитета образования и заместителя главы администрации по социальным вопросам, который курирует сферу образования», — добавил Сергей Тарасов.

Глава комитета обратил внимание, что кандидатуры руководителей районных школ также будут согласовываться с комитетом образования Ленинградской области, и достигнуто это будет путем соглашения с главами местных администраций.

Второй блок изменений коснулся преобразований в пункте о льготах для педагогических работников, которые проживают в сельской местности. Проектом областного закона предлагается распространить их в том числе и на проживающих в сельской местности руководителей и заместителей подразделений образовательных организаций. В случае принятия изменений они также будут получать льготу по оплате ЖКХ — данная компенсация поступает из регионального бюджета.

По итогам обсуждения члены постоянной комиссии решили рекомендовать областному парламенту принять законопроект в первом чтении.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.