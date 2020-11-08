Путин высказался по поводу уборщицы, победившей на выборах главы муниципалитета

Автор: Сергей Агутин
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Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы муниципального образования в Костромской области, почти в два раза обогнав своего начальника, руководителя местной администрации Николая Локтева.

Марина Удгодская
Фото: @CFmYzl2CEkZ

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным рассказала о победе Марины Удгодской на выборах. По мнению Памфиловой, это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Владимир Путин ответил на эти слова главы ЦИК, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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07.11.2020 102
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