Путин высказался по поводу уборщицы, победившей на выборах главы муниципалитета

Уборщица Марина Удгодская победила на выборах главы муниципального образования в Костромской области, почти в два раза обогнав своего начальника, руководителя местной администрации Николая Локтева.

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным рассказала о победе Марины Удгодской на выборах. По мнению Памфиловой, это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Владимир Путин ответил на эти слова главы ЦИК, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».