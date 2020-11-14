Спортсмен из Ленобласти завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по бадминтону

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Спортсмен из Ленинградской области Егор Холкин удостоился серебряной медали на первенстве Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет.

Егор Холкин
Фото: lenobl.ru

Первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет проходило с 29 октября по 6 ноября в Финляндии. В мужской парной категории Холкин уступил спортсменам из Дании.

Егор Холкин – учащийся гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. На командном первенстве Европы по бадминтону до 19 лет он в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.

Вам будет интересно
Спортсмен из Ленобласти завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по бадминтону первенстве Европы по бадминтону, Ленинградская область, Егор Холкин, бадминтон
Спортсменки из Ленобласти заняли второе и пятое места на первенстве России по борьбе
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 18 лет проходили в Смоленске 8-12 ноября.   По итогам соревнований отличились две...
13.11.2020 142
Автор