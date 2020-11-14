Спортсмен из Ленобласти завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по бадминтону

Спортсмен из Ленинградской области Егор Холкин удостоился серебряной медали на первенстве Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет.
Первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 19 лет проходило с 29 октября по 6 ноября в Финляндии. В мужской парной категории Холкин уступил спортсменам из Дании.
Егор Холкин – учащийся гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. На командном первенстве Европы по бадминтону до 19 лет он в составе сборной России завоевал бронзовую медаль.
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