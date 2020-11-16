Новое назначение и ремонт региональных дорог: главное в Ленобласти за 16 ноября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 16 ноября.

Назначен новый руководитель представительства губернатора

Александр Габитов возглавит официальное представительство губернатора и правительство Ленобласти при Правительстве Российской Федерации. Ранее этот пост занимал Андрей Ковалев, ушедший из жизни из-за коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 182 человек. Общее число заболевших – 14 109. Выздоровели – 7 872. Более подробный список населенных, где выявлены новые зараженные, по ссылке.

За год обновлено 262 км региональных дорог

Всего же техника и дорожники потрудились на 28 участках: Дорога жизни, Токсовское и Выборгское шоссе, дороги Гатчина — Ополье, Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, «Магистральная» и ряд других. С середины прошлой недели дорожный комитет Ленинградской области ввел запрет на укладку верхних слоев асфальта на региональных трассах.

Из 2 167 “коронавирусных” коек заняты 1 497

На сегодняшний день, 16 ноября, в медучреждениях Ленобласти всего находится 799 человек с внебольничной пневмонией и 698 — с подтвержденным коронавирусом. Из 639 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты только 61.

За месяц сахар подорожал почти на 20%

В среднем килограмм песка стоит 45 рублей 45 копеек. Причем этот продукт дорожает серьезнее других. Так, в Ленобласти стоимость яиц за месяц выросла на 2,9%, подсолнечного масла — 2,7%, творога — 2,3%, вареной колбасы — 1,9%.

На дистанционное обучение перешли 517 учеников

Сегодня, 16 ноября, началась смешанная форма обучения в школах Ленобласти. Сейчас на временное удаленное обучение пока что перешли 517 учеников, что составляет 0,3% от всего количества учащихся. Напомним, продолжается прием заявлений от родителей, желающих перевести детей на дистанционное обучение.