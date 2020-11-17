В Ленобласти продолжается обновление лесопожарной техники

Обновления парка идет в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов»

В 2021 году Ленобласть получит 12 различных тракторов, пожарные цистерны, вездеходы и другую спецтехнику, также запланировано приобретение 12 единиц лесохозяйственного оборудования.

Всего за два года закуплено и поставлено в ЛОГКУ «Ленобллес» для по охраны лесов от пожаров и лесовосстановления 266 единицы специализированной техники и оборудования на сумму порядка 290 млн рублей. Благодаря чему в регионе все возгорания, возникшие в пожароопасный сезон 2020 года, были ликвидированы в день обнаружения.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Вам будет интересно В Ленобласти приступили к сбору шишек для лесовосстановления Всего в рамках регпроекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на 2021 год региону необходимо сформировать запас семян в 1,2 тонны. Работы... 11.11.2020 215

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.