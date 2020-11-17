Единый тариф на электроэнергию и новые зараженные: главное в Ленобласти за 17 ноября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 17 ноября.

В Ленобласти и Петербурге введут единый тариф на электроэнергию

Речь идет о тарифах для бизнеса. Предполагается, что для более богатого региона — Петербурга — стоимость электричества, по предварительным подсчетам российского правительства, повысится на 2%, тогда как более бедный — Ленобласть — будет платить на 6% меньше.

Сосновый Бор перейдет в «желтую» зону по коронавирусу

Предварительно, город перейдет в “желтую” зону по коронавирусу уже с 18 ноября. Это связано с ростом числа новых случаев заболевания. По данным ФМБА России, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 635 жителей Соснового Бора, при этом выздоровели 805 человек.

«Умные» весы для большегрузов

На трассах Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая Роща — Магистральная уже установили первые автоматические посты весогабаритного контроля для «взвешивания» грузового транзита по региональным трассам (АПВГК). На следующий год запланировал монтаж ещё четырёх АПВГК.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 179 человек. Общее число заболевших – 14 288 человек. Выздоровели – 8 024 человека. Более подробный список населенных пунктов, где выявленные новые заболевшие, по ссылке.

Конкурс на замещение должности главы администрации Выборгского района

Сегодня завершился прием заявлений на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Выборгского района. На этот пост выдвинулись девять человек. Но после первого этапа два кандидата отсеялись. Конкурс назначен на 20 ноября.

FAQ о жизни в условиях пандемии

Ivbg.ru собрал ответы на самые распространенные вопросы в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования. В частности, как бесплатно получить лекарства пациентам с подтвержденным COVID-19, проходящим амбулаторное лечение.

По 10 тысяч рублей предложили выплатить всем пенсионерам региона

По словам инициатора, пенсионеры старше 65 лет дольше всех были вынуждены соблюдать режим самоизоляции, поэтому их расходы на коммунальные услуги значительно возросли. Денежная помощь может также пойти на оплату лечения и реабилитацию.