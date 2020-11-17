В Луге завершили капитальный ремонт детского сада

Ремонт детского сада был проведен в рамках программы по реновации. Теперь детей ждут комфортные группы с интерактивной песочницей и развивающими досками бизибордами.

Здание детского сада № 6 рассчитано на 90 воспитанников. Во время ремонта была заменена крыша и инженерные сети, выполнен ремонт фасада и внутренних помещений, куплено новое оборудование и мебель.

Также десткий сад теперь оборудован технологической сенсорной комнатой, где установлена интерактивная песочница и бизиборд – специальная игровая доска, которая не просто развивает мелкую моторику, но и с малого возраста знакомит ребенка с предметами быта.

Недавно здание детского сада № 6 отметило свое 75-летие, оно было построено в конце 19 века.