Выборгский Дом молодежи начал собирать вещи для четвероногих питомцев — собак и кошек.

Дом молодежи в Выборге открыл гуманитарный сбор для животных «У меня лапки». Об этом пишет группа «ДОМ МОЛОДЕЖИ города Выборга» «ВКонтакте».

В рамках сбора всем неравнодушным предлагается принести необходимые вещи для четвероногих питомцев: ошейники, поводки, игрушки и корма для собак, а также бумажные полотенца, впитывающие пеленки и древесные наполнители для кошек. Вещи принимаются в доме № 5 по улице Димитрова со 2 по 27 ноября, с девяти утра до восьми вечера.