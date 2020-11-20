В систему-112 поступило более 19 тысяч обращений по СМС от жителей Ленобласти

Люди с нарушениями слуха и речи вызывают экстренные службы Ленобласти при помощи СМС-сообщения на номер «112».
В текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.
Остальным гражданам рекомендуется вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка.
Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. В Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно.
Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.