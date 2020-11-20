Молодоженами Пикалево одобрено: в городе установили обручальные кольца с подсветкой

Молодожены из расположенного рядом ЗАГСа уже оценили обновленную в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» территорию.

«Все приняли, подрядчик провел финальные работы на улице Спортивной. Молодожены уже вовсю фотографируются! Расширили проект этого года и по просьбе жителей сделали территорию с воркаутом и интересную детскую площадку в центре города», — рассказала руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Ленобласти Екатерина Манжула.

Арт-объект в виде обручальных колец с подсветкой, лавочками и декоративным кустарником это лишь первый этап масштабного проекта по благоустройству двух улиц, расположенных в самом центре Пикалево, у Площади Комсомола. Участки сходятся лучами к Дворцу культуры.

Благоустройство продолжится уже в следующем году. Участок, который примыкает к музыкальной школе в Пикалево, разделят на функциональные территории, соединенные одной пешеходной осью. На одной расположат скамейки, качели и меловые доски, на другой — зона отдыха с шахматными столами

Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.