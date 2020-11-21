Потребность в донорской крови I и II групп сохраняется в Санкт-Петербурге

Городская станция переливания крови в Санкт-Петербурге частично удовлетворила потребность в донорской крови, но первая и вторая группы остаются в дефиците, сообщил в пятницу представитель медучреждения.

Ранее 5 ноября городская станция переливания крови сообщала о высокой потребности в донорах вне зависимости от групп и резус-фактора.

«На сегодня мы испытываем высокую потребность в крови первой и второй групп, как с положительным, так и с отрицательным резусом… Дефицит всех четырех групп удалось ликвидировать за счёт проведения донорских суббот. Так, 7 ноября станцию переливания крови посетили 422 человека, тогда как в среднем, чтобы закрыть потребность медучреждений в донорской крови, нужно проводить 100-150 донаций ежедневно», — сказал собеседник.

По его словам, текущая эпидемиологическая ситуация, из-за которой многие студенты переведены на дистанционное обучение, а часть жителей Санкт-Петербурга – на работу в удалённом доступе, негативно отразилась на работе выездных бригад, которые принимают доноров в вузах и на различных городских предприятиях.

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