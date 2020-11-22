Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю снизилось на 5%

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за эту неделю снизилось на 5%, что может означать стабилизацию эпидемического процесса, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«За эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализированы 5024 человека, что на 5 процентов меньше, чем за предыдущую неделю. Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса. Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он отметил, что нагрузка на систему здравоохранения города остаётся очень высокой.

«За текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки. Всего в городе развёрнуто коек для COVID-19 и пневмоний 10 846, свободными остаются 1147 — 10,6% коек», — отметил глава комитета.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1335 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 97 938 случаев заражения COVID-19. Скончались 4953 человека. Выздоровело 57 039 человек.