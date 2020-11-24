Стало известно, как и на сколько штрафуют петербуржцев за отсутствие масок

Несмотря на ежедневный рост количества заболевших COVID-19 и штрафы в 4-5 тысяч рублей большинство жителей Санкт-Петербурга не соблюдают масочный режим.

Пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кирилл Закревский сообщил, что на месте не штрафуют, а выписывают протокол об административном правонарушении. Чаще всего на основании 8.6.1 закона Петербурга об административном правонарушении № 273-30.

Затем протокол поступит на рассмотрение, и в 90% случаев выносится решение о штрафе. Первое нарушение обойдется в 4000 рублей, повторное – в 5000 рублей. Нарушитель получает соответствующую квитанцию, которую оплачивает.