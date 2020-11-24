Депутаты Ленобласти обсудили вопрос переселение граждан из аварийного жилья

Сегодня, 24 ноября, на очередной встрече депутатов с губернатором Ленобласти рассмотрен вопрос о реализации программы «Расселение аварийного жилья» и решении проблемы сноса расселенных многоквартирных домов

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, поводом для обсуждения вопроса, инициированного депутатом Александром Матвеевым, стали озникающие сложности для участия муниципальных образований в вышеназванной программе. По его мнению, условие о сносе расселенного аварийного дома в течение трех месяцев — трудновыполнимо, так как для сноса требуется создание проектной документации и проведение аукциона. А поэтому трехмесячного срока не достаточно.

С информацией о реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» выступил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин.

В соответствии с Программой на территориях 88 муниципальных образований до 1 сентября 2025 года будут расселены 1 066 аварийных многоквартирных домов общей площадью 239,16 тыс. кв. м, в которых проживают 15 733 человека. Таким образом, администрациям муниципальных образований до этого срока необходимо осуществить снос этих МКД за счет средств местных бюджетов не позднее 3-х месяцев после завершения переселения граждан. Общее финансирование Программы составляет 13,4 млрд руб., из них средства Фонда ЖКХ — в размере 7,3 млрд руб. Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется путем строительства (приобретения) отдельных квартир по площадям не менее ранее занимаемым в аварийных многоквартирных домах и возмещением денежных средств (оплата выкупной стоимости) за жилые помещения в рамках соглашений с собственниками жилых помещений.

Одним из условий проведения отбора муниципалитетов для включения в Программу является письменное обязательство (гарантийное письмо) на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования по сносу аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках Программы. Поэтому в бюджете муниципальных образований должны быть предусмотрены денежные средства на эти цели.

Перечень аварийных МКД, подлежащих расселению и сносу в рамках этапов Программы, определен заранее. Администрациям муниципальных образований необходимо заблаговременно проводить мероприятия, направленные на подготовку к сносу аварийных многоквартирных домов.

В настоящее время завершается переселение граждан из 149 аварийных многоквартирных домов по этапу 2019-2020 годов Программы.

По состоянию на 09.11.2020 снесено 23 аварийных многоквартирных дома. По 110 домам снос планируется осуществить до конца 2020 года. По 10 домам снос планируется осуществить в течение 2021 года. По 5 домам возникли судебные споры и розыскные мероприятия, поэтому их снос пока не может быть осуществлен до полного переселения всех граждан. Один дом признан частью объекта культурного наследия, в отношении которого администрация муниципального образования самостоятельно принимает решение о его дальнейшей эксплуатации с проведением реконструкции.

В 2017 году на территории Ленинградской области в полном объеме завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», однако до настоящего времени мероприятия по сносу уже расселенных многоквартирных аварийных домов не завершены.

На сегодняшний день не снесены дома в 34 муниципальных образованиях из 96. Данная ситуация складывается в связи с тем, что денежные средства на снос аварийных домов в рамках Программы не предусмотрены. Между тем, неснесенные заброшенные дома, по словам Михаила Москвина, являются опасными объектами.

Поэтому в связи с трудностями, возникающими при исполнении муниципальными образованиями обязательств по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов в трёхмесячный срок с момента переселения граждан, комитет по строительству готовит изменения в Программу и планирует увеличить срок сноса до 12 месяцев, с момента расселения многоквартирного дома.

В ходе дискуссии депутат Арчил Лобжанидзе поинтересовался, как быть с теми аварийными домами, что находятся в военных городках. Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что только муниципалитеты могут признать жилье аварийным и только то, что находится у них на балансе. Но они не спешат это проблемное жилье принимать, поэтому к решению данной проблемы попросил присоединиться, в том числе, и депутатов.

Депутат Валерия Коваленко поинтересовалась, что делать гражданам, если они проживают в аварийном жилье, а муниципалитет его таковым не признает. Прозвучал ответ о том, что для этого существует надзорный орган, и можно обращаться в прокуратуру.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.