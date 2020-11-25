Ленобласть возглавила в список регионов по сохранению лесов

За осень 2020 года в Ленобласти высадили 4 миллиона деревьев — это больше всех в России, по данным Рослесхоза.

Это около 10% от всего объема саженцев всероссийской акции «Сохраним лес», в ходе которой было высажено 40 млн деревьев различных пород. Акция проводится в рамках нацпроекта «Экология» по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентство лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.