Исследователи выборгской земли поделятся результатами своей работы на традиционных чтениях

Традиционные «Выборгские губернские чтения» пройдут 27 и 28 ноября в Выборгском замке. Все желающие смогут присоединится к трансляциям в социальной сети ВКонтакте и на YouTube

Историки, сотрудники учреждений науки и культуры, студенты, аспиранты и краеведы представят расскажут о Музее-заповеднике «Ялкала», военной истории края, геологии и строительстве в Выборгской губернии, археологии, истории архитектуры Выборга, историко-культурном наследии Карельского перешейка. Задать вопросы спикерам можно будет на странице Выборгского музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте и на YouTube, где пройдет видео-трансляция мероприятия.

Также на конференции презентуют сборник «Страницы Выборгской истории» и новый том издания «Карельский перешеек. Страницы истории».

Как уже ранее писал ivbg.ru, Выборгский замок расширит выставочное пространство в 2021 году. В зданий Арсенала будут размещаться временные выставки. В Дом наместника переедет часть персонала музея. А в одном из трех корпусов Цейхгауз обустроят экспозицию по морской археологии.

Всего же на реставрацию Выборгского замка направили почти 60 миллионов рублей. В проекте предусмотрены реставрация кладки стен, монтаж панорамного лифта в башне Олафа, обновление лестницы – часть фрагментов сохранится в качестве экспонатов и другие работы.