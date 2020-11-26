Дело о коррупции завели на бывшего зама главврача Псковской облбольницы – власти

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя главврача Псковской областной больницы Вадима Солдатова, подозреваемого в коррупции и незаконном использовании служебного положения, сообщают региональные власти.

«В отношении Вадима Солдатова проводится разбирательство правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело… Это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленный на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале региона.

Как отмечают областные власти, Солдатов уволен с должности по собственному желанию и сейчас находится под подпиской о невыезде.

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