Двое детей пострадали при наезде иномарки на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадали двое детей, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

«Утром у дома 54 по Шпалерной улице мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд переходов, которые переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода: женщину 1986 г.р., ее трёхлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком. В результате ДТП дети с травмами средней степени тяжести госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мать находится в больнице с детьми. Ведётся проверка.