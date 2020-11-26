Под Грузино мужчина получил ожоги рук и лица при пожаре в бытовке

Сообщение о возгорании в садоводстве «Чайка» рядом с деревней Грузино Всеволожского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы около двух часов дня 26 ноября.

Огонь охватил 20 квадратных метров строительной бытовки. На месте работали четыре спасателя, огонь удалось ликвидировать к 14.42. По предварительным данным, из горевшего вагончика самостоятельно выбрался 60-летний мужчина. Он дошел до шлагбаума на въезде в садоводство, где его и забрала скорая помощь. У пострадавшего были ожоги рук и лица.

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Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.