Труп 19-летней девушки найден на тротуаре в Кингисеппе

В полицию Кингисеппского района 26 ноября обратился житель Кингисеппа. Во время прогулки по городу она нашел труп молодой девушки.

Тело лежало лицом вниз на пешеходной дороге возле дома № 16 по улице Строителей. На ногах отсутствовала обувь. Личность погибшей установлена – ей оказалась 19-летняя местная жительница, проживающая неподалеку.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что дебошир отобрал пачку рецептов у терапевта в больнице Кировска. Посетители больницы видели, как дебошир уехал от учреждения на «Ладе» зеленого цвета.