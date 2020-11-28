Фото: спортивный зал капитально отремонтируют в Бережках

Как сообщают «ВолховСМИ», капитальный ремонт спортивного зала проводится в деревне Бережки в Волховском районе Ленинградской области.
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27.11.2020 154
На текущем этапе работ утепляются стены и кровля здания. Монтируются окна и двери. Красится фасад. Эти работы должны быть закончены до 9 декабря. Заказчик работ – «Бережковский сельский дом культуры».
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что набережную в селе Паша, благоустройство которой в 2019 году включено в реестр лучших практик Минстроя, 27 ноября посетил и положительно оценил Александр Дрозденко.