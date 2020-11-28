Фото: спортивный зал капитально отремонтируют в Бережках

Как сообщают «ВолховСМИ», капитальный ремонт спортивного зала проводится в деревне Бережки в Волховском районе Ленинградской области.

Вам будет интересно В Мурино разработают уникальный дизайн-код городской среды В Мурино появится первый в Ленинградской области комплексный дизайн-код городской среды. Это документ, который объединит правила, требования и рекомендации по... 27.11.2020 154

На текущем этапе работ утепляются стены и кровля здания. Монтируются окна и двери. Красится фасад. Эти работы должны быть закончены до 9 декабря. Заказчик работ – «Бережковский сельский дом культуры».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что набережную в селе Паша, благоустройство которой в 2019 году включено в реестр лучших практик Минстроя, 27 ноября посетил и положительно оценил Александр Дрозденко.