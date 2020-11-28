Уже 1 декабря станет известно, хочет ли Петербург объединения с Ленобластью

В пресс-центре «Комсомольская правда» 1 декабря в 11:00 пройдет пресс-конференция, посвященная опросу на тему объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Тему объединения поднял Валерий Шинкаренко 23 января 2020 года во время конференции с экономистом Михаилом Хазиным. Губернаторы Беглов и Дрозденко также обсуждают вопросы точеной интеграции.

По мнению авторов исследования – специалистов «Института городского развития» – эта идея «вызвала серьезный резонанс в информационном пространстве». Проведено исследование, полные результаты которого будут озвучены на пресс-конференции.