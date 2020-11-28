Благодаря публикации iVBG.ru к акции по раздаче светоотражателей в Волосово присоединились 50 человек

Как сообщал ivbg.ru, на фоне растущего числа ДТП с участием пешеходов в темное время суток в Ленобласти в Волосово вновь занялись поиском волонтеров для раздачи светоотражателей населению.

Как сообщили редакции ivbg.ru организаторы, администрация общественную инициативу не поддержала. Также было направлено письмо в Комитет образования Ленинградской области. Ответа оттуда не поступило.

Однако благодаря публикации в СМИ активистам удалось организовать достаточное количество добровольцев.

«Добрый день! Благодаря вашей поддержке! Движение @volosovozasvetis нашли 50 участников, свыше 10 000 световозвращателей. Спасибо вам за вашу работу», – говорится в сообщении

Акция с раздачей светоотражающих элементов начнется 12 декабря 2020 года в 12:00 в Волосово, Бегуницах, Калитино, Сумино, Торосово, Сабске и других поселениях Волосовского района. Участники в сигнальных жилетах также расскажут, зачем нужно носить эти элементы.