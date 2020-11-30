Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю выросло на 9,2%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«На этой неделе в Санкт-Петербурге увеличилось количество госпитализаций на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей. За неделю в перепрофилированные стационары поступило 5486 больных. 25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создаёт беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на утро воскресенья в городе для больных COVID-19 и пневмонией развёрнуто 10 846 коек, из них свободны 822 койки.

«В выходные количество свободных коек традиционно сокращается за счёт небольшой выписки больных. С понедельника выписка пациентов существенно возрастает. В Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приёма больных с коронавирусом», — отметил глава комитета.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 122 216 случаев заражения COVID-19. Скончались 5412 человек. Выздоровели 69 471 человек.