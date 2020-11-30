В рамках нацпроекта в поселке Рахья открыли спортивно-досуговую площадку

Проделанные работы — только первый этап масштабного благоустройства в Рахье. В будущем работы продолжатся.

В поселке завершены работы по благоустройству современного общественного пространства возле местного Дома культуры. В рамках первого этапа на территории спортивной площадки смонтирован детский игровой городок, разные качели, напольные шахматы и баскетбольная стойка. По периметру установлены скамейки, а возле входа стоят деревянные ярмарочные домики — востребованные на праздниках.

Отметим, что в этом году Рахьинское поселение Всеволожского района впервые участвовало в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.