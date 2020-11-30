В полицию Всеволожского района 29 ноября около 13:30 сообщили о теле девушки, лежащем возле дома на улице Новой в Мурино.
Прибывшие врачи констатировали смерть. На трупе зафиксированы травмы, характерные для падения с большой высоты. Девушка была одета в домашнюю одежду. Предположительно, она выпала из окна.
Труп отправлен в морг. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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30.11.2020 21