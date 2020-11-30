В полицию Всеволожского района 29 ноября около 13:30 сообщили о теле девушки, лежащем возле дома на улице Новой в Мурино.

Прибывшие врачи констатировали смерть. На трупе зафиксированы травмы, характерные для падения с большой высоты. Девушка была одета в домашнюю одежду. Предположительно, она выпала из окна.

Труп отправлен в морг. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.