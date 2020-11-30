Девушка в домашней одежде выпала из окна и разбилась в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 29 ноября около 13:30 сообщили о теле девушки, лежащем возле дома на улице Новой в Мурино.

Прибывшие врачи констатировали смерть. На трупе зафиксированы травмы, характерные для падения с большой высоты. Девушка была одета в домашнюю одежду. Предположительно, она выпала из окна.

Труп отправлен в морг. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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30.11.2020 21
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