Жителей Ленобласти приглашают за бесплатными елочками

Лесничества Ленобласти проводят ежегодную акцию — все желающие могут бесплатно получить пушистую красавицу для праздника.

Для этого необходимо определить, в каком лесничестве удобнее произвести заготовку новогодней ели. Позвонить в выбранное лесничество и уточнить график выписки елей. Адреса и телефоны лесничеств — филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» по ссылке.

Акция действует с 1 декабря по 10 января при оформлении договора купли-продажи ели по нулевой ставке, то есть безвозмездно. Для заключения договора необходимо скачать с сайта бланк, заполнить его, в лесничестве специалист заполнит недостающие сведения, заключит договор, выдаст покупателю его экземпляр договора с указанием участка для заготовки ели.

В 2018 прошлом году в лесничествах региона было заключено более 32 тыс. договоров на приобретение лесных насаждений для собственных нужд. В 2019 году гражданине получили бесплатно более 33 тысяч ёлок.

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Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.