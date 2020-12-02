Александр Дрозденко: просьба отнестись ответственно к такому важному объекту и не выбиваться из графика

Глава Ленобласти осмотрел ход строительства образовательного комплекса в деревне Малое Карлино.

Строительство объектов идет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленобласти» в соответствии с графиком. Весной 2022 года планируется сдать детский сад на 220 мест, ближе к лету — школу на 450 мест и открыть ее 1 сентября. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 800 млн рублей.

После Александр Дрозденко осмотрел ещё один объект благоустройства — территорию перед Домом культуры в Малом Карлино. Работы перед ДК прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это идеальный подход к благоустройству в небольших поселениях. Для меня самая важная оценка таких проектов — благодарность жителей, которые видят, как за достаточно короткий срок у них на глазах появляется такая красота», — заключил губернатор.

Как уже ранее писал ivbg.ru, сегодня, 2 декабря, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Ломоносовском районе. И уже посетил отремонтированный центр «Надежда», проверил благоустройство в Оржицах и строительство бассейна в Аннино.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.