В Лопухинском сельском поселении открылась врачебная амбулатория

Амбулаторию, которая будет обслуживать 250 человек в смену, посетил глава Ленобласти в ходе своей поездки по Ломоносовскому району.

«Сегодня оказание своевременной медицинской помощи стоит для нас на первом месте. С открытием амбулатории врачи станут ближе для жителей как минимум 15 малых населенных пунктов», — заявил губернатор.

В обновлённой амбулатории размещены кабинеты врача-педиатра, врача-терапевта, акушерки, фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар на 2 койки, физиотерапевтический кабинет. Установлена новая мебель. К приему пациентов в амбулатории приступят врач-терапевт, врач-педиатр и акушерка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, сегодня, 2 декабря, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Ломоносовском районе. И уже посетил отремонтированный центр «Надежда», проверил благоустройство в Оржицах, строительство бассейна в Аннино и образовательного комплекса в Малом Карлино.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.