Россияне выбрали «самых родных» киногероев

Опрос проводился в формате онлайн киноканалом «Русский бестселлер» в октябре 2020 года. Россиянам было предложено выбрать семь киногероев из 50 предложенных.
На основе опроса 967 человек был составлен топ-10 «самых родных» киногероев:
- Данила Багров («Брат», «Брат 2»).
- Шурик («Операция «Ы»).
- Семен Горбунков («Бриллиантовая рука»).
- Гоша («Москва слезам не верит»).
- Саша Белый («Бригада»).
- Штирлиц («17 мгновений весны»).
- Маэстро («В бой идут одни старики»).
- Трус, Балбес, Бывалый (фильмы Гайдая).
- Фома («Физрук»).
- Доцент («Джентльмены удачи»).
Вам будет интересно
Молодежная организация ЛДПР в Санкт-Петербурге 30 ноября приняла в свои ряды кота по кличке Карасик. Получение партийного билета котом – не...
30.11.2020 149