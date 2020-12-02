Россияне выбрали «самых родных» киногероев

Опрос проводился в формате онлайн киноканалом «Русский бестселлер» в октябре 2020 года. Россиянам было предложено выбрать семь киногероев из 50 предложенных.

На основе опроса 967 человек был составлен топ-10 «самых родных» киногероев:

Данила Багров («Брат», «Брат 2»). Шурик («Операция «Ы»). Семен Горбунков («Бриллиантовая рука»). Гоша («Москва слезам не верит»). Саша Белый («Бригада»). Штирлиц («17 мгновений весны»). Маэстро («В бой идут одни старики»). Трус, Балбес, Бывалый (фильмы Гайдая). Фома («Физрук»). Доцент («Джентльмены удачи»).