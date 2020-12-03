Жителям Мурино ответили на жалобу о больших очередях в поликлинике

Нагрузку на персонал медучреждения пришлось увеличить.
По информации администрации региона в социальной сети «Вконтакте», отделение Токсовской районной поликлиники в Мурино успевает оказать помощь жителям города, несмотря на возросшую нагрузку на медиков.
В администрации отметили, что в день отделение больницы принимает порядка 400 человек и 600 телефонных вызовов.
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30.11.2020 128
Также сообщается, что были дополнительно выведены бригады неотложной помощи.