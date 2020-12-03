Под Выборгом на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Выборгского района, утром 2 декабря на подъезде к Выборгу Mazda, за рулем которой находилась 56-летняя женщина, сбила пешехода. 65-летняя женщина в этот момент переходила дорогу нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, что в Волосовском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия.