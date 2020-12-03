Об этом сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Детей удалось спасти в четырех из пяти случаев. Всего же за время пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 806 беременных жительниц Санкт-Петербурга. Из них 212 перенесли COVID-19 в тяжелой форме. К ИВЛ подключали 14 женщин.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что за неделю в Ленобласти госпитализированы 47 человек с ОРВИ и гриппом. Из числа госпитализированных – 27 детей.