В Санкт-Петербурге легковушка воткнулась носом в яму после ДТП

В аварии никто не пострадал.

По информации очевидцев в социальных сетях, на Пулковском шоссе произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них вылетел в кювет, где попал в яму.

По предварительным данным, в аварии пострадали только автомобили.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.