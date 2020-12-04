Больше всего вакансий для людей с инвалидностью в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае – Роструд

Восемьдесят тысяч вакансий доступны инвалидам на портале «Работа в России», больше всего в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Подмосковье, сообщила пресс-служба Роструда.

«На портале Роструда «Работа в России» представлено 80 тысяч вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лидерами по числу вакансий стали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область», — говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что работодатели из Санкт-Петербурга разместили около 4,5 тысяч таких вакансий, из Краснодарского края — 4,3 тысячи, Московской области — 4 тысячи, а в Москве — порядка 3,3 тысячи. Им необходимы инженеры, слесари, швеи, переводчики, бухгалтеры и другие специалисты.

Роструд уделяет большое внимание развитию электронных сервисов для расширения возможностей трудоустройства инвалидов, отмечается в сообщении. Для данной категории граждан на портале возможен выбор вакансии с учётом определённого ограничения функции жизнедеятельности (нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и другие). Также доступен голосовой сервис для людей с ограничениями по зрению.

Вам будет интересно В Ленобласти зафиксирован спад безработицы Количество безработных в Ленинградской области за последний месяц уменьшилось. Правда, спад незначительный – всего на несколько сотых процента. Биржа труда представила... 02.12.2020 76

«Работа в России» – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, вакантных должностях и людях, ищущих работу.