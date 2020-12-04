Выборная кампания в Кипенском поселении была организована надлежащим образом

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, у Александра Дрозденко спросили, почему «плохо была организована выборная кампания в Кипенском сельском поселении Ломоносовского района»?

По данным обратившихся, население не информировали о кандидатах и участках для голосования. Также отсутствовали выездные урны для голосования.

На вопрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В Кипренском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области 11 и 12 сентября 2020 года прошло досрочное голосование. Для тех, кто по состоянию здоровья, не смог прибыть на участки, голосование прошло на дому. Плакаты с информацией о кандидатах были размещены на всех избирательных участках.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что за прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено более 250 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.